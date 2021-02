Nuova ordinanza comunale emanata per la bonifica dell’ex sansificio di via Indipendenza

Nuova ordinanza di bonifica per l’ex sansificio di via Indipendenza emanata dal commissario Priolo per conto del Comune di Lamezia Terme.

La nuova segnalazione è arrivata mercoledì dalla Stazione dei Carabinieri Forestale di Lamezia Terme che, a seguito di accertamenti di P.G. disposti dalla Procura della Repubblica effettuati il 10 novembre 2020, constatava nel sopralluogo effettuato insieme a militari in forza alla Stazione Carabinieri di Lamezia Terme Principale che «i vecchi fabbricati adibiti a sansificio sono tutti coperti da tettoia in eternit divelta in più punti e deteriorata», e che inoltre «considerato che l’accesso a tale area risulta libero all’interno ed all’esterno della stessa, vi è stato un deposito incontrollato, reiterato nel tempo a modi discarica abusiva, di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi costituiti da: eternit materiale edile proveniente da demolizione, plastica, veicoli fuori uso».

Già a febbraio dello scorso anno i proprietari erano stati verbalizzati, in applicazione dell’Ordinanza sindacale n. 102 del 24.02.2015, per «la mancata autodenuncia della presenza di cemento amianto (eternit) sugli immobili ubicati in Via Indipendenza», evidenziando ora che «dal sopralluogo dei Carabinieri della Forestale i fabbricati risultano non risanati dall’amianto e l’area adiacente ad essi è stata oggetto di deposito abusivo di rifiuti pericolosi (amianto) e non pericolosi sopra descritti».

Ai cittadini vengono così dati 180 giorni per provvedere alla bonifica certificata dell’area tramite ditta specializzata, ed in caso di accertata inottemperanza si procederà alla segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria, all’irrogazione della prevista sanzione amministrativa pecuniaria e l’esecuzione d’ufficio ai sensi di legge.