Anche il Comune di Lamezia Terme si appresta ad approdare nell’app Io

Anche il Comune di Lamezia Terme si appresta ad approdare tra gli enti locali i cui pagamenti sono possibili tramite l’app Io, salita agli onori delle cronache nei mesi scorsi per essere la porta di accesso a livello nazionale per i vari bonus statati prima ed il cashback poi.

Per far ciò viene previsto un un importo complessivo di 14.030 euro, da utilizzare per l’integrazione dell’app IO con la piattaforma Sicraweb, già in uso presso l’ente comunale.

La normativa vigente prevede di fatti l’obbligo di attivazione al 28 febbraio 2021 di una parte dei servizi Spid e AppIo, mentre la restante parte deve essere realizzata entro la data del 31 dicembre 2021.

Sul sito del Comune esiste già la sezione dedicata ai pagamenti online, indicando Municipium come app ma senza specificarne i servizi attivi.