La Regione Calabria auspica un rapido avvio delle procedure di gara per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale

La Regione Calabria è pronta ad assicurare «un rapido avvio delle procedure di gara per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale». È quanto sostengono il presidente della Regione, Nino Spirlì, e l’assessore alle Infrastrutture, Domenica Catalfamo, in una nota inviata al commissario e al direttore reggente dell’Autorità regionale dei trasporti della Calabria (Artcal), Francesco Cribari e Filomena Tiziana Corallini.

Nella nota, inoltre, Spirlì e Catalfamo affermano che, per quanto attiene alle competenze della Regione, la direzione generale del dipartimento Infrastrutture «ha assicurato che provvederà, nel più breve tempo possibile, a effettuare gli adempimenti previsti», quali l’aggiornamento del Programma pluriennale del tpl, il coordinamento del Tavolo permanente, istituito con il Programma pluriennale 2019-2021, e la collaborazione per l’aggiornamento della consultazione degli operatori attuali per la ricognizione dei beni strumentali e del personale.