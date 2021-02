Conferme per Imu e piano alienazioni dalla terna commissariale per il 2021

Nuovi atti in vista del 31 marzo, termine ultimo per approvare il bilancio di previsione, da parte della terna commissariale con poteri della giunta.

Deciso di confermare, anche per l’annualità 2021, i valori delle aree edificabili ai fini IMU, ed aggiornare il regolamento per l’applicazione di tale imposta municipale, si è passati al piano di alienazione degli immobili comunali, ovvero la stima di quanto può essere messo all’asta poiché non attualmente in uso per attività istituzionale (anche se nell’elenco continuano a comparire anche immobili occupati, come la sede della Lamezia Multiservizi, o contratti in essere o da rinnovare).

Rispetto al 2020 si registra la modifica di di 2 delle 4 vendite previste a seguito di asta pubblica: eliminata l’ex cantina sociale in località Prunia venduta per 1.200.000 euro; modificato l’importo della voce “Compendio immobiliare “Villaggio Agricolo S. Eufemia Lamezia”, passato da 200.000 a 169.888,25 euro, la cui vendita deve essere perfezionata.

I 36 punti del piano 2021 vedono così una stima di 5.155.490,42 euro divisi tra: