Si svolgeranno negli stessi seggi del 10 novembre 2019 le ripetizioni delle operazioni elettorali previste in 4 sezioni per il 28 marzo, con oggi pubblicato anche il manifesto con l’indizione dei comizi elettorali.

Ad essere occupate saranno così una classe dell’edificio “Maggiore Perri” per quanto riguarda la sezione 2, del “Borrello” in Piazza 5 Dicembre per la 44, della scuola elementare in via Dunant per la 73, con la 78 ad intervenire per i ricoverati al “Giovanni Paolo II”.

Dalle 7 alle 23 potranno votare gli elettori iscritti nelle liste per come ammessi il 10 novembre 2019 nelle 4 sezioni incriminate, mentre il ballottaggio fissato l’11 aprile richiamerà al voto tutte le sezioni e tutti gli elettori per come previsto sempre nelle amministrative di 2 anni fa.