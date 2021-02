Rischio neve a quote collinari, 2 i numeri attivi per segnalazioni al Comune di Lamezia Terme

Il Centro funzionale Multirischi ha comunicato che dal tardo pomeriggio odierno, e per le prossime 24-36 ore, sono previste nevicate dai 200-400 metri in calo fino a quote di pianura, quantitativi da deboli a moderati, abbondanti sulle zone montane.

Previsti inoltre venti da forti a burrasca settentrionali e mareggiate lungo le coste esposte.

In ragione del comunicato rischio neve previsto, a quote collinari, il Comune di Lamezia Terme specifica che ogni eventuale segnalazione potrà essere indirizzata ai numeri:

cell. 335.6521230 (Polizia Locale)

cell. 338.7226509 (Settore Tecnico)