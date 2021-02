Il 28 marzo fissate le elezioni per il consiglio provinciale, secondo mandato senza lametini

Con decreto del Presidente del 16 febbraio 2021, firmato però dal vice Antonio Montuoro, è stato istituito l’Ufficio Elettorale provinciale e sono stati convocati i comizi elettorali per domenica 28 marzo per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Catanzaro.

Le operazioni di voto si svolgeranno giorno dalle 7 alle 20 nel seggio elettorale, costituito presso la sede della Provincia di Catanzaro – Sala Consiliare, appositamente allestita.

In vista di tale data i funzionari provinciali Marcello Palumbo, Daniela Pietragalla, Francesco Lo Forte, Anna Valente sono stati incaricati come componenti dell’istituito Ufficio Elettorale Provinciale per eseguire le autentiche delle firme dei candidati e sottoscrittori delle liste relative alle elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale di Catanzaro.

Costituito anche l’Ufficio Elettorale Provinciale, sotto la direzione e responsabilità del Segretario Generale dell’Ente Vincenzo Prenestini, comprendente Daniela Pietragalla, Francesco Lo Forte, Marcello Palumbo, Anna Valente.

Nella stessa data si terranno anche le mini amministrative lametine, con la ripetizione del voto in 4 sezioni, tenendo così per il secondo mandato consecutivo la città della piana fuori dall’ente intermedio.

L’ ufficio elettorale comunale sarà invece composto, sotto la direzione di Alessandra Belvedere, Dirigente Settore Affari Generali, da:

Personale del Servizio-Unità Operativa Elettorale:

Francesco Apa (Responsabile);

Salvatore Esposito (addetto);

Maria Caliciuri (addetto);

Personale della Commissione e Sottocommissione elettorale circondariale:

Francesco Gigliotti;

Pasqualino Mascaro;

Altro personale a supporto da assegnare all’ufficio elettorale/commissione elettorale circondariale previo ordine di servizio: