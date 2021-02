“Interventi nell’ambito della difesa del suolo”, destinate risorse fino a 20 milioni di euro dalla giunta regionale

La Giunta regionale della Calabria, nella riunione di oggi, ha approvato, su proposta dell’assessore alle Infrastrutture Domenica Catalfamo, una delibera riguardante “Interventi nell’ambito della difesa del suolo”.

La giunta ha preso atto della necessità di realizzare interventi e misure in favore dei Comuni per la “Resilienza ambientale e territoriale e per il superamento di criticità sugli ecosistemi costieri e fluviali a rischio” e destinare risorse fino a 20 milioni di euro.

L’esecutivo ha demandato al dipartimento Infrastrutture, Lavori pubblici e Mobilità gli atti consequenziali e di coordinare e perfezionare le procedure concertative con i Comuni per pervenire alla redazione di un Piano strategico per la “Resilienza ambientale e territoriale e per il superamento di criticità sugli ecosistemi costieri e fluviali a rischio”, attuabile anche per stralci, in relazione alle risorse finanziarie effettivamente rese disponibili.