Manifestazione di interesse esplorativa dal Comune per la manutenzione dei propri automezzi

Indetta dal Comune di Lamezia Terme la manifestazione d’interesse finalizzata alla formazione di un elenco di operatori economici qualificati cui commissionare “Servizi e forniture per la manutenzione e riparazione meccanica/elettrica, riparazione carrozzeria, fornitura ricambi, fornitura e riparazione pneumatici, servizi revisione e lavaggio degli automezzi comunali”, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, c. 2, lettera a del D.Lgs. 50/2016.

La domanda di manifestazione di interesse dovrà pervenire entro le 12 del 10 marzo, tramite PEC, ma con il solo scopo di avanzare istanza preventiva al Comune di Lamezia Terme ed essere iscritti in apposito elenco per essere invitati a presentare offerta in eventuali successive gare formali nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, rotazione, proporzionalità e trasparenza.