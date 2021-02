Aggiornato il regolamento per l’uso di beni immobili comunali a terzi adeguandosi al codice del terzo settore

Modifiche ed integrazioni al “Regolamento per la concessione in uso dei beni immobili di proprietà del Comune di Lamezia Terme a terzi”, precedentemente approvato dal Consiglio Comunale il 17 febbraio 2017, vengono apportate ora dalla terna commissariale per adeguarlo alla disciplina recata dal “Codice del Terzo settore” normato dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 .

Inoltre il dirigente di settore, secondo l’atto amministrativo, ha ritenuto opportuno ulteriori modifiche ed integrazioni per:

ridefinire in termini ampliativi l’ambito soggettivo degli enti perseguenti finalità non di lucro onde includervi – oltre agli enti del terzo settore per come definitivi dall’art. 4, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 – anche le associazioni, fondazioni e le altre Istituzioni di carattere pubblico o privato con personalità giuridica acquisita ai sensi dell’art. 12 del Codice Civile senza fini di lucro, nonché le associazioni non riconosciute di cui all’art. 36 del Codice Civile, in ossequio al principio di parità di trattamento e di divieto di discriminazione che informa anche i rapporti tra l’Ente e le realtà organizzative ed associative del “no profit” (art. 8);

integrare la disciplina regolamentare in esame con una puntuale previsione e declinazione dell’istituto della “concessione di valorizzazione”, che – nel più ampio contesto delle forme di partenariato pubblico privato – è volto ad agevolare l’implementazione di interventi di riqualificazione e riconversione dei beni comunali mediante la valorizzazione dell’apporto collaborativo di privati, in coerenza con il principio di sussidarietà (art. 6-bis);

definire in termini più puntuali il procedimento di assegnazione a terzi dei locali per lo svolgimento di attività aventi finalità di interesse pubblico (art. 10);

offrire una più compiuta regolamentazione delle ipotesi di assegnazione diretta dei beni comunali di proprietà comunale, relegandone la praticabilità ad una casistica tassativa (art. 10 bis).

Tra le varie modifiche: