Mascherine chirurgiche e confezioni di gel disinfettante in consegna dalla Protezione Civile ai comuni

Con la pandemia ancora in atto, non cessa l’attività di consegna dei dispositivi di protezione individuale (DPI) per tutto il territorio regionale da parte della Protezione Civile.

Le mascherine verranno fornite ai Comuni che provvederanno a distribuirle in funzione delle necessità del loro territorio, e potranno essere ritirate dal sindaco o da un loro delegato presso gli uffici di prossimità di Protezione Civile di competenza territoriale dal lunedì al sabato dalle 8:30 alle 17:30.

Nel lametino, tra mascherine chirurgiche e confezioni di gel disinfettante, previste: