Nuove disposizioni per il ricevimento degli utenti presso gli uffici edilizia privata e condono edilizio in via Perugini. In tutti gli uffici l’accesso è ammesso per una sola persona per volta. La mascherina è obbligatoria.

Servizio Edilizia Privata (PdC, SCIA, SCA, CILA, Accesso atti)

Gli utenti vengono ricevuti solo il giovedì e solo su appuntamento.

Per fissare l’appuntamento con gli Uffici ci si potrà rivolgere ai seguenti numeri: 0968 207307 – 0968 207333 – 0968 207304

A ciascuno dei numeri indicati si potrà richiedere appuntamento con: arch. Molinaro, geom. Primavera, sig. Palmieri (Archivio Edilizia).

Il Servizio si occupa di:

Permessi di Costruire

S.C.I.A. – Segnalazioni Certificate Inizio Attività

S.C.A. – Segnalazioni Certificate Agibilità

C.I.L.A. – Comunicazioni Inizio Lavori Asseverate

Accesso atti edilizia

Servizio Edilizia Privata (CDU, Id. All., OSP, Passi carrai, Verifiche SOA, Depositi catastali, Att. Dist.)

Gli utenti vengono ricevuti solo il giovedì pomeriggio e solo su appuntamento.

Per fissare l’appuntamento con L’Ufficio ci si potrà rivolgere al seguente numero: 0968 207259

Al numero indicato si potrà richiedere appuntamento con: geom. Paone.

Il Servizio si occupa di:

C.D.U. – Certificati di destinazione urbanistica

Attestazioni di idoneità alloggiativa

Autorizzazione occupazione suolo pubblico per attività edilizie

Autorizzazioni all’accesso carraio

Attestazioni veridicità per società S.O.A.

Depositi mappali e frazionamenti

Attestazioni distanze chilometriche

Servizio Condono Edilizio

Per fissare l’appuntamento con L’Ufficio Condono ci si potrà rivolgere al seguente numero: 0968 207296

Al numero indicato si potrà richiedere appuntamento con: geom. Martucci.