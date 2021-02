Servizi demografici lametini disponibili online tramite Spid o Carta nazionale dei servizi

Tra i servizi on line del Comune di Lamezia Terme, è stato attivato il portale “servizi demografici on line” per il rilascio dei certificati anagrafici.

L’accesso al portale avviene tramite le credenziali personali di ciascun utente Spid e CNS. Attraverso il portale è possibile ottenere i certificati anagrafici e autocertificazioni che possono essere scaricati sul proprio computer o inviati sulla propria casella di posta elettronica. E’ possibile inoltre visualizzare nel dettaglio la propria situazione anagrafica.

Le certificazioni ottenibili riguardano il cittadino e i componenti dello stesso nucleo familiare.

Per le persone non appartenenti al nucleo familiare (es.professionisti) , è possibile ottenere on line esclusivamente il certificato di stato di famiglia e di residenza nella sezione Certificazione libera.

L’Ente Civico ha inoltre aderito al progetto App IO che consentirà anche i pagamenti tramite PagoPA attualmente disponibile sempre sul portale comunale.