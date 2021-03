Solo online la richiesta ed emissione di certificati di anagrafe da parte del Comune di Lamezia Terme

A causa dell’emergenza sanitaria in corso, da via Perugini si invitano i cittadini ad utilizzare i servizi online del Comune di Lamezia Terme, accessibili con SPID – indentità digitale, per richiesta ed emissione di certificati di Anagrafe, per sé e per la propria famiglia:

certificato di Esistenza in vita

certificato di Residenza

certificato di Cittadinanza

certificato Anagrafico di nascita

certificato Anagrafico di matrimonio

certificato di Stato di famiglia

certificato di Residenza e cittadinanza

e per altri soggetti residenti nel Comune:

certificato di Residenza

certificato di Stato di Famiglia

Presso gli uffici comunali saranno rilasciati unicamente i certificati non presenti in detto elenco.

L’identità SPID (username e password) permette ai cittadini di accedere a numerosi servizi online della Pubblica Amministrazione, utilizzabile da computer, tablet e smartphone e può essere richiesta ad uno dei gestori SPID (es. Poste Italiane, Register, Aruba, TIM, Infocert, Namirial ID, Intesa ID)