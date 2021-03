Rinnovato per 10 anni il comodato gratuito dell’immobile comunale di via Minerva alla Caritas

In merito all’immobile comunale di via Minerva la terna commissariale che guida il Comune di Lamezia Terme, citando anche le recenti modifiche del regolamento comunale, ha deliberato di «accogliere l’istanza di rinnovo di concessione in comodato gratuito dell’immobile in esame presentata dalla Caritas Diocesana di Lamezia Terme per l’alto valore morale e sociale che l’iniziativa presenta, e la sua piena coerenza con le finalità solidaristiche e di assistenza alle persone in stato di bisogno perseguite dal Comune di Lamezia Terme».

Di suo la Caritas si è impegnata ad effettuare interventi di manutenzione sulla struttura per l’importo di 30.000 euro, mentre prevede per la gestione della stessa un costo annuale di 45.000 euro, esonerando l’Ente da qualsiasi spesa.

L’ex Scuola Materna di Sant’Eufemia Lamezia vedrà così nei prossimi 10 anni (la Caritas aveva chiesto un affidamento di 20 anni) l’implementazione del progetto di contrasto alle povertà estreme esistente e fermatosi tra problemi strutturali e burocrati.