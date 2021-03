Avviso pubblico comunale per enti lametini del terzo settore per individuare progetti di solidarietà alimentare

Indetto dal Comune di Lamezia Terme un avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzate a erogare ad enti del Terzo Settore un contributo per il finanziamento di progetti di solidarietà alimentare, per l’acquisto e la distribuzione di generi di prima necessità a cittadini/nuclei familiari in situazioni di fragilità.

Entro il 21 marzo gli interessati potranno candidarsi alla divisione dei 326.934,72 euro rimanenti dai precedenti fondi ministeriali arrivati nel corso del primo anno di pandemia da Covid-19, con la finalità di “promuovere la distribuzione di beni alimentari e di prodotti di prima necessità in modo complementare all’erogazione di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto dei predetti generi, al fine di rispondere efficacemente ai bisogni urgenti delle famiglie, connessi al perdurare dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, avvalendosi degli Enti del terzo settore e degli organismi impegnati nella distribuzione di generi alimentari in grado di intercettare, definire e monitorare, per la loro natura prossima e sussidiaria, aree di disagio inespresse”.

I requisiti richiesti agli enti sono:

svolgimento delle attività nel contesto cittadino a favore delle fasce deboli della popolazione da almeno 3 anni;

avere una sede operativa nel territorio di Lamezia Terme;

essere in possesso di una struttura organizzativa e gestionale idonea ad assicurare lo svolgimento delle attività progettuali

Il progetto dovrà contenere le seguenti informazioni: