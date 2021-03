Interventi stradali tra via Perugini e via Scarpino previsti nella proposta progettuale lametina per il bando regionale

Per partecipare alla manifestazione di interessa regionale per la concessione di contributi per interventi sulla viabilità, approvata oggi dal commissario Priolo con i poteri della giunta la proposta avanzata dal Settore Tecnico – Servizio Manutenzione Opere Stradali ed Infrastrutturali che prevede «il miglioramento della sostenibilità in termini di sicurezza e recupero e ammodernamento del capitale infrastrutturale esistente attraverso l’efficientamento del collegamento tra i centri urbani degli ex comuni di Nicastro e Sambiase e gli assi viari principali di ingresso alla citta’ di Lamezia».

Nello specifico l’intervento da 7.057.063 euro prevede «la realizzazione di un nuovo tratto di viabilità, peraltro già inserito negli strumenti di programmazione e nel piano API per una lunghezza di circa 1 Km, e messa in sicurezza di viabilità esistenti via Perugini e via Scarpino lungo una direttrice est/ovest per una lunghezza di 4,6 km e conseguentemente efficientare il collegamento veicolare tra le due direttrici principale longitudinali poste lungo gli assi nord/sud che sono Via del Progresso/SP 86 e via Sposato/SP 106».

Gli interventi ammissibili a finanziamento dovevano interessare la rete stradale secondaria e locale e prevedere: