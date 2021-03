Disservizi idrici tra Via dei Bizantini e Via degli Uliveti, domani la riparazione del guasto

La Lamezia Multiservizi S.p.A. comunica che a causa di una perdita idrica sulla condotta in distribuzione di Via Dei Bizantini, segnalata nel tardo pomeriggio, potrebbero verificarsi disservizi idrici nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Salvatore Foderaro e l’incrocio con Via Salvatore Raffaele.

Nella giornata di domani verrà eseguito, a partire dalle 7, l’intervento di riparazione. Il ripristino del regolare servizio di erogazione dell’acqua potabile è subordinato al completamento dei lavori i quali dovrebbero terminare, salvo complicazioni, nella stessa mattinata.

Le zone interessate sono quelle di: Via dei Bizantini e Via degli Uliveti.