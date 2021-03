Riaperto per 6 mesi il bando di assegnazione delle compostiere comunali, 35 i primi beneficiari

A due mesi dalla scadenza del bando, approvata la graduatoria per l’assegnazione in comodato d’uso gratuito di compostiere domestiche per recupero della frazione organica dei rifiuti.

I 35 cittadini in graduatoria, dopo il lavoro da parte degli uffici, saranno soggetti ad ulteriori accertamenti di regolarità Tari all’atto di consegna delle compostiere presso l’Ecopunto di Piazza Santa Maria Maggiore.

Gli utilizzatori delle compostiere domestiche saranno esonerati dal ritiro dell’organico da parte del gestore della raccolta, e riceveranno una premialità attraverso la riduzione del 10% a partire dalla Tari 2022, dovendo rispettare il regolamento del bando ed i controlli a campione nei successivi 3 ani.

Dato il numero ridotto di richieste pervenute in relazione alla disponibilità di compostiere ancora presenti (800 era il numero di famiglie massimo previsto), si ritiene necessario per altro procedere alla riapertura del bando di manifestazione di interesse al comodato d’uso delle compostiere, prevedendo una durata di apertura del bando per ulteriori 6 mesi con verifica mensile sulle domande pervenute e relative assegnazioni delle compostiere.lle