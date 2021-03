Figura anche Lamezia Terme tra i 7 Comuni estratti in Prefettura che entro fine giugno dovranno inviare la rendicontazione di quanto fatto con i fondi del 5×1000 ottenuti nel 2019.

La città della piana ha ricevuto dalla dichiarazione dei redditi dei contribuenti 4.022,52 euro, venendo estratta insieme a Borgia, Fossato Serralta, Gimigliano, San Vito sullo Ionio, Sersale, Taverna tra i 47 Comuni beneficiari in provincia di Catanzaro.

Curiosamente il responsabile del procedimento per la Prefettura è stato il funzionario economico finanziario Antonio Calenda, ovvero uno dei 2 attuali subcommisari in servizio in via Perugini data la sospensione degli organi di indirizzo politico e l’attesa delle decisioni di maggio del Consiglio di Stato sul ritorno al voto dopo l’estate, o l’eventuale ritorno in carica dell’amministrazione Mascaro.