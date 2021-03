Solo via mail le domande per l’assegno familiare e maternità

I cittadini, in possesso dei requisiti di cui all’art.65 della Legge n.448/98 e art.74 del D. Lgs n.151/01, possono inoltrare domanda per l’assegno per il nucleo familiare con almeno 3 figli minori e/o per l’assegno di maternità per l’anno 2021.

Il termine di scadenza per la presentazione delle istanze è fissato:

al 31 gennaio 2022 per la domanda per l’assegno per il nucleo familiare con almeno 3 figli minori

entro 6 mesi dalla data del parto, affidamento o adozione per l’assegno di maternità

Le domande presentate su modello difforme da quello predisposto dal Comune non potranno essere prese in considerazione.

In ottemperanza alle disposizioni prese a livello nazionale e regionale per contrastare la diffusione del Virus Covid-19, attualmente le domande potranno essere inviate esclusivamente a mezzo posta elettronica ai seguenti indirizzi: