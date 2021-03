Sponsorizzazione verde pubblico, assegnata una nuova rotatoria ed estrazione per altre tre

Alla prima scadenza di fine luglio erano state 18 le istanze presentate per la ricerca di sponsor per interventi di riqualificazione e manutenzione di 39 aree verdi e spazi urbani, con la possibilità per i richiedenti di sponsorizzare altre aree comunali non presenti in elenco.

Valutate positivamente una prima metà delle istanze, le altre 9 il 16 marzo hanno visto come risultato quello di assegnare la rotatoria di Via del Progresso -Via dei Garofani per 3 anni alla ditta “Fontana della Salute «in quanto a parità di altri requisiti ha chiesto una maggiore durata – pari a 3 anni- rispetto alla ditta ASD Nik Run for Nicholas Green che ha richiesto la stessa rotatoria per un anno».

Per le altre 7 richieste, riguardanti sponsorizzazioni triennali di 3 rotatorie, si è deciso di procedere a dei sorteggi in sede pubblica in quanto è risultato che sono state richieste ciascuna da almeno 2 richiedenti che risultano in parità di valutazione.

Nello specifico: