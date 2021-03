Su 4 proposte solo quella del Masci approvata dal Comune per i progetti di solidarietà alimentare

Erano state 4 le domande presentate per l’avviso pubblico, rivolto ad enti del terzo settore e organismi attivi nella distribuzione alimentare operanti sul territorio comunale, per la presentazione di progetti di solidarietà alimentare, l’acquisto e la distribuzione di generi di prima necessità a cittadini/nuclei familiari in stato di bisogno.

Di queste però solo quella Comunità Masci Lamezia Terme 2 è stata ammessa, mentre per errori negli allegati sono state escluse quelle della Fondazione Caritas Diocesana di Lamezia Terme, Uici e Univoc Cz, con non ammessa neanche la Cooperativa Malgrado Tutto ritenuta mancante di un requisito.

Dei 326.934,72 euro a disposizione, 50.000 euro andranno così al progetto del Masci.

Sempre oggi pubblicato anche l’avviso pubblico per la formazione entro 5 giorni di un elenco comunale di esercizi commerciali, farmacie e parafarmacie, disponibili a consentire l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità tramite i buoni spesa finanziati in precedenza con i 619.486,36 euro a disposizione e vincolati.