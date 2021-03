Creative Living Lab, progetto da 50.000 euro per la riqualificazione dello spazio esterno di Civico Trame

A pochi giorni dalla scadenza del 29 marzo, il Comune di Lamezia Terme insieme alla Fondazione Trame ed Ala si candidano alla terza edizione del Creative Living Lab, avviso pubblico indetto dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il turismo per il finanziamento di progetti di rigenerazione urbana attraverso attività culturali e creative.

Nello specifico il progetto riguarda la riqualificazione dello spazio esterno del bene comunale gestito dalla fondazione, ovvero Civico Trame, chiedendo un finanziamento fino a 50.000 euro, anche se nella delibera della terna commissariale mancano gli allegati che spieghino le caratteristiche del progetto.