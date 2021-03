Solidarietà alimentare, al 30 marzo nuovo termine per organismi del terzo settore

Riaperto al 30 marzo il termine di presentazione delle manifestazioni di interesse indicate nell’avviso pubblico rivolto ad Enti del Terzo Settore e organismi attivi nella distribuzione alimentare operanti sul territorio comunale.

Gli stessi potranno presentare manifestazione di interesse per progetti di solidarietà alimentare per l’acquisto e la distribuzione di generi di prima necessità a cittadini/nuclei familiari in stato di bisogno.

Nel precedente avviso solo la proposta della Comunità Masci Lamezia Terme 2 è stata ammessa, mentre per errori negli allegati sono state escluse quelle della Fondazione Caritas Diocesana di Lamezia Terme, Uici e Univoc Cz, con non ammessa neanche la Cooperativa Malgrado Tutto ritenuta mancante di un requisito.