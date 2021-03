Intervento di riparazione sulla condotta premente dell’Acquedotto Sambuco in via Sacerdote Andrea Vescio

Si informano gli utenti che è in atto un intervento di riparazione So.Ri.Cal. della condotta premente dell’Acquedotto Sambuco, in Via Sacerdote Andrea Vescio, che rifornisce i serbatoi di Sambiase alto, Sambiase basso e Caronte.

Dalla sede della società regionale fanno sapere che è stata sospesa l’alimentazione dei serbatoi idrici per garantire un’efficace riparazione della perdita. La squadra di tecnici è già impegnata nella conduzione dell’intervento; questo proseguirà senza soluzione di continuità fino al completo ripristino della tubazione. Al termine dei lavori procederanno con le operazioni di carico della condotta. Il ripristino della fornitura è pertanto previsto nella tarda serata.

L’erogazione idropotabile all’utente continuerà regolarmente attingendo a tutti i volumi d’acqua disponibili nei sistemi di accumulo. Essi garantiranno il servizio idropotabile sicuramente ancora per qualche ora, pertanto disservizi potrebbero verificarsi a partire dal tardo pomeriggio.

Le zone interessate sono: Sambiase Centro storico, Sambiase Centro urbano, Via Cerasolo, Via delle Rose, Viale S. Bruno, Caronte, San Sidero e Sant’Ermia.