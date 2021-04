Norme restrittive per i mercati rionali lametini prorogate fino al 21 aprile

Con la proroga della zona rossa per almeno altre 2 settimane, anche a Lamezia Terme fino al 21 aprile lo svolgimento dei mercati settimanali del martedì, mercoledì, venerdì e sabato sarà consentito esclusivamente agli operatori commerciali che vendono generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici nonché gli operatori la cui attività rientra in codici Ateco autorizzati all’esercizio.

E’ imposto tramite ordinanza il rispetto delle distanza di sicurezza interpersonale di un metro, allocando, laddove sia necessario o possibile, gli operatori commerciali su posteggi diversi da quelli di cui risultano assegnatari, lasciando libere le strade. L’attività deve essere espletata nel rispetto del divieto di assembramento, della distanza di sicurezza interpersonale di un metro e dell’utilizzo di tutti i dispositivi personali di sicurezza, al fine di contenere l’emergenza epidemiologica da COVID-19, ed al fine di evitare pregiudizio alla salute pubblica.

Ogni operatore commerciale è personalmente responsabile della predisposizione di quanto necessario per il rispetto delle suddette misure di sicurezza da rispettare tra i medesimi operatori e gli avventori. Il Comando Polizia Locale è espressamente incaricato a far osservare il presente provvedimento, in particolare mediante controllo degli operatori relativamente ai codici Ateco autorizzati all’esercizio e mediante monitoraggio del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro e l’utilizzo di tutti i dispositivi di sicurezza, nonchè di vigilare sul divieto di assembramento.