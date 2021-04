Tra i 2.800 tecnici a tempo determinato da contrattualizzate al Sud sui fondi europei 20 nel lametino

Il Dipartimento della funzione pubblica ha avviato la procedura per il reclutamento a tempo determinato di 2.800 unità di personale di Area III – F1 o categorie equiparate nelle amministrazioni pubbliche con ruolo di coordinamento nazionale nell’ambito degli interventi previsti dalla politica di coesione dell’Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, nelle autorità di gestione, negli organismi intermedi e nei soggetti beneficiari delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

I contratti saranno di durata corrispondente ai programmi operativi complementari e comunque non superiore a 36 mesi.

L’invio della domanda deve avvenire unicamente per via telematica, attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), compilando il modulo elettronico sul sistema «Step-One 2019», previa registrazione del candidato.

Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato.

La registrazione, la compilazione e l’invio on line della domanda devono essere completati entro il quindicesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», n. 27 del 06 Aprile 2021.

Sui posti (divisi tra da 201 funzionario esperto tecnico, 17 da funzionario esperto in progettazione e animazione territoriale, 17 in funzionario esperto amministrativo giuridico, 13 funzionario esperto analista informatico, ed i 117 da funzionario esperto in gestione, rendicontazione e controllo) previsti in Calabria, nel lametino compaiono: