Per una perdita in località Pietra a Platania fascia montana di Lamezia Terme senza acqua oggi

Si informano gli utenti che è in corso la riparazione della condotta di adduzione al servizio delle zone collinari di Sambiase e Nicastro, in gestione a So.Ri.Cal. S.p.A. Quest’ultima, infatti, ha appena comunicato che la perdita è stata individuata qualche ora fa nei pressi di località Pietra, nel Comune di Platania, e che il loro personale è già impegnato nei lavori di ripristino.

Per consentire l’intervento è stato sospeso il servizio idrico di adduzione ai sistemi di accumulo e pertanto, in assenza dell’alimentazione, quasi certamente, si verificheranno disservizi e disaggi per tutto il resto della giornata.

Sempre stando a quanto comunicato, il ripristino dovrebbe completarsi nella tarda serata di oggi mentre il regolare servizio di distribuzione è previsto per la giornata di domani.

Le zone interessate sono tutte quelle della fascia montana di Lamezia Terme: Acquafredda, San Minà, Vallericciardo Superiore e Inferiore, Acquadauzano Basso e Alto, Mitoio, Crozzano, Santa Maria, Gabella, Piano Luppino, Bucolia, Vonio, Serra Castagna, Telara, Serra Annunziata, Casturi e Caria.