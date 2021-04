Correttivi per 11 interventi nel piano delle opere pubbliche 2021 da approvare entro fine mese

Modifiche interne a via Perugini apportate al piano triennale delle opere pubbliche da allegare al bilancio di previsione che, causa proroga, dovrà essere approvato entro fine mese.

Rispetto alla delibera di gennaio della terna commissariale si prende atto che «durante il periodo di pubblicazione non sono pervenute osservazioni ai predetti piani», e che invece sono state apportate «d’ufficio delle variazioni rispetto al Piano adottato con la Delibera n.32 del 15/01/2021, sulle annualità di riferimento, relative ad interventi inseriti in annualità successive alla prima, poiché nel frattempo sono stati ottenuti i relativi finanziamenti», per: