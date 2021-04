Il 30 aprile termine per le domande di agevolazione o riduzione Tari e scelta di non avvalersi del servizio pubblico

Mentre ancora non sono state stabilite le nuove aliquote per la Tari 2021, così come in quante rate sarà possibile dilazionare il pagamento, con delibera del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio n. 36 del 25/03/2021 è stato approvato il nuovo regolamento Tari, che rivede al ribasso però le riduzioni precedentemente previste.

Per la sola annualità 2021, la domanda di agevolazione o riduzione e la dichiarazione di scelta di non avvalersi del servizio pubblico di raccolta possono essere presentate entro e non oltre il 30 aprile, data entro la quale si dovrà anche approvare il bilancio di previsione con in allegato anche le aliquote dei vari tributi.

E’ stata prevista anche l’attivazione di nuove linee telefoniche in via Perugini, dedicate ai contribuenti che desiderano ricevere informazioni sui tributi locali, che sostituiscono quelle precedentemente comunicate.

L’Ufficio Tributi è raggiungibile telefonicamente dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12, ai numeri:

0968-207236

0968-207291

0968-207300

Resta fermo che le istanze dei contribuenti devono essere trasmesse esclusivamente al Protocollo dell’Ente, utilizzando gli indirizzi protocollo@comune.lamezia-terme.cz.it (mail ordinaria) e protocollo@pec.comunelameziaterme.it (posta elettronica certificata)