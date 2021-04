Approvati altri 4 progetti per enti del terzo settore e organismi attivi nella distribuzione alimentare

Se nella prima versione solo la proposta della Comunità Masci Lamezia Terme 2 era stata ammessa, per un totale di 50.000 euro, la seconda chiamata dell’avviso pubblico rivolto ad enti del terzo settore e organismi attivi nella distribuzione alimentare operanti sul territorio comunale vede accolte altre 4 proposte su 5 presentate (non ammessa la proposta della Comunità di volontariato SS.Pietro e Paolo per proposta progettuale non conforme).

Per un totale di 81.000 euro, sono destinati:

3.000 Univoc Cz;

50.000 Fondazione Caritas Diocesana di Lamezia Terme;

3.000 Uici Cz;

25.000 Associazione Donne e Futuro.

Il contributo, ai sensi dell’art. 5 dell’avviso pubblico in parola, sarà riconosciuto per il 60% a titolo di anticipazione ed il rimanente importo sarà rimborsato a saldo, previa giustificazione delle attività previste nella proposta progettuale e rendicontazione delle spese sostenute.