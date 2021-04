Torna potabile l’acqua nella fascia costiera lametina

In riferimento all’avviso “non potabilità Sant’Eufemia Lamezia”, pubblicato l’8 marzo, e relativo alla non potabilità dell’acqua proveniente dal Serbatoio di Ciaramidio, zona di Sant’Eufemia Lamezia, si comunica che, su proposta della Lamezia Multiservizi S.p.A., l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, ieri ha proceduto all’ulteriore prelievo di nuovi campioni di acqua dalla rete idrica di distribuzione. Questi hanno fornito esiti analitici favorevoli dei parametri batteriologici contenuti nel D.lgs. n.31/2001.

Ciò premesso, in data odierna, con Prot. n.614 del 13/04/2021, l’ASP comunica che “non esistono altri motivi che impediscono l’utilizzo dell’acqua in questione per il consumo umano” e che pertanto la stessa risulta nuovamente potabile.