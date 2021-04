La terna commissariale che attualmente guida il Comune di Lamezia Terme “rispolvera” il piano strategico comunale del 2009 per “Lamezia Spazio Generazione 2021”, il progetto con cui via Perugini, sulla scia anche degli intenti dell’amministrazione attualmente sospesa, partecipa al “Programma innovativo Nazionale per la qualità dell’abitare”, finalizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a riqualificare e incrementare il patrimonio destinato all’edilizia residenziale sociale, a rigenerare il tessuto socio-economico, a incrementare l’accessibilità, la sicurezza dei luoghi e la rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici, nonché a migliorare la coesione sociale e la qualità della vita dei cittadini, in un’ottica di sostenibilità e densificazione, senza consumo di nuovo suolo e secondo i principi e gli indirizzi adottati dall’Unione europea, secondo il modello urbano della città intelligente, inclusiva e sostenibile (Smart City).

Foto 5 di 8















Oggi, ultimo giorno utile dall’avviso pubblico, viene approvato il progetto definitivo da 98.887.005,59 euro per «trasformare le criticità e i punti di debolezza in elementi predominanti e caratterizzanti, individuando i punti di forza sui territori sottovalutati al fine di migliorarne la qualità del tessuto urbano e sociale, sfruttando al meglio ciò che il territorio offre. Il piano prevede dunque un miglioramento della viabilità, delle infrastrutture, dell’edilizia pubblica e privata, riqualificazione degli spazi urbani, ambientali, produzione di energia da fonti rinnovabili e quindi di una miglioramento della qualità dell’abitare».

Una serie di interventi, in alcuni casi ad ampliare quanto già previsto, che sarebbero per portata pari all’intero ammontare annuale del piano triennale delle opere pubbliche in atteso di essere approvato (previsti lavori per 96,778,778.43 euro nel 2021 e 97,493,940.30 nel 2022 dal documento approvato con i poteri della giunta).

Nello specifico le schede riguardano tre macro aree ed quarta generale:

NICASTRO – SAN TEODORO

ricezione turistica (recupero e valorizzazione edilizia privata urbana a scopo accoglienza turistica) per un importo complessivo pari a euro 4.421.317,28;

(recupero e valorizzazione edilizia privata urbana a scopo accoglienza turistica) per un importo complessivo pari a euro 4.421.317,28; alloggi fasce sociali deboli (recupero e valorizzazione edilizia privata urbana a scopo sociale – alloggi per fasce deboli) per un importo complessivo pari a euro 5.739.814,82;

(recupero e valorizzazione edilizia privata urbana a scopo sociale – alloggi per fasce deboli) per un importo complessivo pari a euro 5.739.814,82; alloggi parcheggio (recupero e valorizzazione edilizia privata urbana a scopo sociale – alloggi parcheggio) per un importo complessivo pari a euro 2.805.734,57;

(recupero e valorizzazione edilizia privata urbana a scopo sociale – alloggi parcheggio) per un importo complessivo pari a euro 2.805.734,57; verde naturale e attrezzato (riqualificazione di aree pubbliche private a scopo sociale attraverso la realizzazione di un parco urbano attrezzato) per un importo complessivo pari a euro 14.550.939,44;

(riqualificazione di aree pubbliche private a scopo sociale attraverso la realizzazione di un parco urbano attrezzato) per un importo complessivo pari a euro 14.550.939,44; viabilità interna a rione (riqualificazione della viabilità urbana al fine di favorire la mobilità e l’accessibilità (parcheggi, info-trasporto, etc.) per un importo complessivo pari a euro 4.290.386,67;

(riqualificazione della viabilità urbana al fine di favorire la mobilità e l’accessibilità (parcheggi, info-trasporto, etc.) per un importo complessivo pari a euro 4.290.386,67; strada esterna e parcheggi (realizzazione di strada esterna ai rioni di San Teodoro e Timpone al fine di facilitarne la fruibilità e consentirne l’accesso anche ai mezzi di soccorso ad oggi impedito) per un importo complessivo pari a euro 3.081.635,11;

(realizzazione di strada esterna ai rioni di San Teodoro e Timpone al fine di facilitarne la fruibilità e consentirne l’accesso anche ai mezzi di soccorso ad oggi impedito) per un importo complessivo pari a euro 3.081.635,11; scale mobili (realizzazione di scale mobili per una mobilità sostenibile e superamento delle barriere architettoniche) per un importo complessivo pari a euro 4.216.662,22;

(realizzazione di scale mobili per una mobilità sostenibile e superamento delle barriere architettoniche) per un importo complessivo pari a euro 4.216.662,22; energia microidraulica (intervento di riqualificazione urbana e ambientale con produzione di energia idroelettrica attraverso la ristrutturazione dei mulini posti lungo i torrenti) per un importo complessivo pari a euro 3.168.154,08;

SAMBIASE

qualità dell’abitare-recupero e risanamento delle abitazioni del centro storico di Sambiase (recupero e valorizzazione edilizia privata urbana a scopo sociale, alloggi per fasce deboli) per un importo complessivo pari a euro 4.829097,10;

(recupero e valorizzazione edilizia privata urbana a scopo sociale, alloggi per fasce deboli) per un importo complessivo pari a euro 4.829097,10; riqualificazione quartiere Anzaro (realizzazione di infrastrutture sociali, casa protetta per disabili, ricreative, sportive e verde) per un importo complessivo pari a euro 5.698.165,64;

(realizzazione di infrastrutture sociali, casa protetta per disabili, ricreative, sportive e verde) per un importo complessivo pari a euro 5.698.165,64; più servizi al territorio (ristrutturazioni e riqualificazione di spazi urbani sociali – mercato, parco urbano, aree sportive e verde – con percorsi storico culturali) per un importo complessivo pari a euro 8.645.132,99.

(ristrutturazioni e riqualificazione di spazi urbani sociali – mercato, parco urbano, aree sportive e verde – con percorsi storico culturali) per un importo complessivo pari a euro 8.645.132,99. intervento di rigenerazione area polisportiva località Santa Maria – Sambiase nord (intervento riqualificazione frazione montana attraverso la realizzazione di impianti sportivi e ricreativi per l’aggregazione sociale) per un importo complessivo pari a euro 2.321.013,85

SANT EUFEMIA LAMEZIA – BAGNI – LUNGOMARE – SAN PIETRO LAMETINO

percorso di collegamento al mare attraverso il fiume Bagni da Parco Mitoio fino al mare (valorizzazione della fascia costiera attraverso la realizzazione e la messa in sicurezza del fiume Bagni e di un ponte, piste ciclabili e pedonali nonché rigenerazione ambientale dell’area) per un importo complessivo pari a euro 5.000.000,00;

(valorizzazione della fascia costiera attraverso la realizzazione e la messa in sicurezza del fiume Bagni e di un ponte, piste ciclabili e pedonali nonché rigenerazione ambientale dell’area) per un importo complessivo pari a euro 5.000.000,00; Marinella – Cafarone – riqualificazione pineta – completamento lungomare (valorizzazione della fascia costiera attraverso l’ampliamento del lungomare esistente, delle piste ciclabili e pedonali, rigenerazione della fascia costiera, nonché realizzazione di impianti tecnologici) per un importo complessivo pari a euro 5.000.000,00;

(valorizzazione della fascia costiera attraverso l’ampliamento del lungomare esistente, delle piste ciclabili e pedonali, rigenerazione della fascia costiera, nonché realizzazione di impianti tecnologici) per un importo complessivo pari a euro 5.000.000,00; intervento di riqualificazione urbana area centro storico San Pietro Lametino (intervento di rigenerazione urbana della frazione San Pietro Lametino attraverso impianti tecnologici (smart city) parco urbano, ristrutturazione di edifici pubblici per finalità sociali) per un importo complessivo pari a euro 6.500.000,00;

PISTA CICLABILE