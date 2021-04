Dopo i certificati demografici online anche la sezione tributi per il Comune di Lamezia Terme

Per adeguarsi ai dettami delle pubbliche amministrazioni online, tenuto conto dell’attuale emergenza Covid 19, si ampliano i servizi on line per il Comune di Lamezia Terme.

Lo sportello telematico polifunzionale è lo strumento che attua il Piano di informatizzazione, introdotto dal Decreto Legge del 24/06/2014, n. 90 e obbligatorio per tutte le pubbliche amministrazioni.

Si potranno ottenere, in tempi celeri, certificazioni su smartphone, tablet o desktop sia sui servizi demografici, ora anche della sezione Tributi.

All’interno del Portale del cittadino, dalla quale è possibile consultare la propria situazione contributiva, stampare i moduli f24 ed effettuare pagamenti.