Scaduto il mandato 2018-2021, nuova terna di revisori dei conti per il Comune di Lamezia Terme

Scaduto il mandato triennale nel 2021 del precedente organo dei revisori dei conti (Ettore Domenico Riitano, Maria Aino, Francesco Vergata), il quale sotto l’amministrazione Mascaro bis aveva intrapreso una percorso di pareri negativi e scarsa presenza in Comune, l’attuale terna commissariale ha ratificato la composizione del nuovo collegio che sarà da subito chiamato a valutare il bilancio di previsione 2021 ed il consuntivo 2020 (per il quale l’Anci ha chiesto uno slittamento al 30 giugno), anche se entrambi gli atti in via Perugini non sembrano pronti con le scadenze che incombono da qui a fine mese.

Rocco Nicita sarà il presidente scelto tra i 425 nominativi a disposizione forniti dalla Prefettura, mentre componenti estratti il 18 febbraio a Catanzaro sono stati Lina Cortale e Claudio Dinallo.

Stabiliti anche i compensi annui, che sono 30.376,50 euro per il Presidente e 20.251 per ciascuno dei componenti, cui spetterà, ove ciò si renda necessario in ragione dell’incarico svolto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per vitto e alloggio, nonché il rimborso delle spese di viaggio se residenti al di fuori del comune di Lamezia Terme.