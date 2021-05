Aggiornamento della raccolta differenziata porta a porta via Marconi, da domani consegna dei nuovi mastelli

Modifica e attivazione nuovo sistema di raccolta differenziata porta a porta in via Marconi. Il Comune di Lamezia Terme e la Società Lamezia Multiservizi SpA comunicano che da domani a lunedì (domenica esclusa), dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 (sabato dalle 9 alle 13), verrà allestito un gazebo in via Marconi nel piazzale antistante il palazzo Marconi (nei pressi del punto vendita Acqua&Sapone) per il ritiro di tutte le attrezzature.

Gli utenti di via Marconi potranno recarsi anche all’ecopunto di Piazza Santa Maria Maggiore per la consegna di 5 mastelli: giallo per la plastica e i metalli, blu per la carta e il cartone, verde per il vetro, marrone per l’organico, grigio per l’indifferenziabile.

Per le utenze domestiche al fine di poter procedere alla consegna dei mastelli, l’utente dovrà esibire all’addetto il codice fiscale del soggetto a cui è intestata l’utenza della bolletta rifiuti.

Per le utenze non domestiche (bar, ristoranti, ecc) al fine di poter procedere alla consegna dei carrellati, l’utente dovrà esibire all’addetto la partita iva del titolare dell’utenza e il numero di telefono di un referente al fine di concordare, successivamente, la consegna dei bidoni direttamente presso l’utenza interessata.

La carta e il cartone, la plastica con i metalli e il vetro all’interno dei relativi mastelli dovranno essere conferiti esclusivamente sfusi senza busta.

Martedì 11 maggio verrà avviato il nuovo sistema porta a porta che adotterà il seguente calendario di raccolta:

Lunedì: Organico (mastello marrone);

Martedì: Carta e cartone (mastello blu);

Mercoledì: Organico (mastello marrone) e Vetro (mastello Verde);

Giovedì: Plastica e metalli (mastello giallo);

Venerdì: Organico (mastello marrone);

Sabato: Indifferenziato (mastello grigio).

I mastelli saranno dotati di TAG RFID e associati ad un sistema di premialità Ecoattiva (www.errediweb.com); oltre ai mastelli verranno consegnati le credenziali per il sistema di premialità e materiale divulgativo per aiutare l’utente al corretto svolgimento della raccolta differenziata.