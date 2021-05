Nuovi interventi di manutenzione straordinaria per l’illuminazione nei tre principali parchi urbani cittadini.

Nella determina oggi pubblicata si deunciano «atti vandalici a danno degli impianti di pubblica illuminazione nei parchi cittadini Peppino Impastato, Parco XXV Aprile e Parco Mastroianni, in alcuni casi anche con asportazione di cavi elettrici, che hanno determinato oltre che un disagio per la cittadinanza una situazione di potenziale pericolo degli impianti stessi».

Foto 3 di 3





Si impegnano così 35.531,33 euro in favore della Lamezia Multiservizi, nell’ambito degli accordi vigenti nel settore affidato alla società in house, per due diverse tipologie di intervento: