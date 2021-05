Entro fine mese le richieste per il rinnovo fino al 31 dicembre 2032 delle concessioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche

E’ stato approvato l’avviso pubblico per il rinnovo fino al 31 dicembre 2032 delle concessioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche previsto dall’art. 181, comma 4 bis del DL n. 34/2020, convertito con modificazioni in Legge n. 77/2020.

La norma prevede che «le concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non già riassegnate ai sensi dell’intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.79 del 4 aprile 2013, nel rispetto del comma 4-bis dell’articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59, sono rinnovate per la durata di 12 anni, secondo linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico e con modalità stabilite dalle regioni entro il 30 settembre 2020, con assegnazione al soggetto titolare dell’azienda, sia che la conduca direttamente sia che l’abbia conferita in gestione temporanea, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa l’iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all’esercizio dell’attività».

La procedura riguarda i titolari di concessioni scadute al 31 dicembre, che potranno inviare domanda entro e non oltre il 31 maggio via Pec, per quanto riguarda i titolari di concessioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche relative ai posteggi individuati nell’ambito delle aree mercatali comunali e ai posteggi isolati (comprese edicole e rivendite di quotidiani), rilasciati dal Comune di Lamezia Terme.

La conclusione delle procedure è fissata al 30 giugno, e con apposita determina dirigenziale sarà approvato l’elenco dei posteggi assegnabili per effetto del rinnovo e dei relativi assegnatari, in seguito all’esito favorevole delle verifiche già espletate, mentre nelle more della conclusione del procedimento di rinnovo della concessione, gli operatori interessati sono autorizzati a proseguire l’attività.