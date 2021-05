Impegnati 26.440,51 euro in favore della Lamezia Multiservizi per la pulizia estiva delle spiagge

In vista dell’estate il Comune avvia anche la propria macchina organizzativa per parte della manutenzione delle spiagge ricadenti nel tratto di costa di 8 km di propria competenza.

Vengono impegnati 26.440,51 euro in favore della Lamezia Multiservizi per:

pulizia generale in lunghezza e larghezza mediante l’utilizzazione di mezzi idonei, nonché un uniforme livellamento dell’arenile;

pulizia giornaliera di tutte le aree non occupate dagli stabilimenti balneari, unitamente allo svuotamento contenitori collocati precedentemente ed alla sostituzione sempre giornaliera dei sacchetti ivi contenuti;

servizio settimanale di pulizia con l’ausilio di macchina pulisci spiaggia;

rimozione dei materiali prodotti dalla pulizia generale della spiaggia;

eliminazione dei rifiuti giornalieri, svuotamento cestini e cassonetti.

La determina pubblicata oggi rimarca che «la copertura dei costi è relativa agli interventi di pulizia generale della spiaggia, eliminazione dei rifiuti presenti e pettinatura dell’arenile che si effettueranno nelle aree di accesso pubbliche ad esclusione delle aree occupate dai lidi presenti», mentre «l’attività di svuotamento dei cestini e manutenzione successiva alla pulizia generale, prevista nei mesi estivi, è compito previsto nelle attività varie del servizio di igiene urbana effettuato dalla Società Lamezia Multiservizi e pertanto non necessitano di ulteriore copertura finanziaria».

Prossimo step sarà quello di impostare per tempo la messa in opera delle docce e delle passerelle, nella scorsa estate servizi carenti e necessari di sostituzione per usura del tempo.