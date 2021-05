Revoca in autotutela per l’assistenza tecnica al progetto “Lamezia Spazio Generazione 2021”

Assegnazione last minute il 14 aprile al RTP Spazio generazione 2021, revoca un mese dopo per il supporto alla progettazione e presentazione dello studio di fattibilità – progetto definitivo con metodologia BIM, con cui il Comune di Lamezia Terme si era candidato come progetto pilota “Lamezia Spazio Generazione 2021” per il bando nazionale “Programma Innovativo nazionale per la Qualità dell’Abitare”.

Ieri i commissari prefettizi hanno invitato «il Dirigente del Settore tecnico a procedere all’annullamento in autotutela della determinazione», ma nell’atto odierno non compaiono i motivi, anche se mercoledì lo stesso veniva contestato nella propria opportunità da alcuni organi di stampa.

Vengono così svincolati i 36.000 euro impegnati in precedenza, con però da rivedere l’ambito tecnico per un progetto da più di 98 milioni di euro che i soli tecnici comunali non possono gestire tra carenze di personale, strutturali e strumentali.