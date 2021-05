Manutenzione straordinaria sugli impianti comunali di allarme antintrusione, rilevazione incendi e telesorveglianza

Affidata la manutenzione straordinaria sugli impianti di allarme antintrusione, di rilevazione incendi e di telesorveglianza in alcune scuole ed uffici comunali lametini.

Tra gli interventi previsti: installare i combinatori vocali in tutti gli impianti attualmente sprovvisti, cosi da poter allertare direttamente le forze dell’ordine in caso di tentativi di effrazione; integrare i rilevatori volumetrici negli impianti di allarme esistenti, in modo da aumentare la sicurezza contro eventuali tentativi di effrazione; realizzare un nuovo impianto antintrusione nel Plesso C di Sant’Eufemia; eseguire un intervento di manutenzione straordinaria dell’impianto TVCC del Municipio.

Con apposita determina si provvede così a procedere all’affidamento diretto mediante sistema MEPA all’impresa Ligotti Gregorio, per l’importo complessivo, al netto del ribasso di gara pari al 28,0%, di 48.536,91 euro, di cui 39.784,35 per lavori e 8.752,56 per oneri I.V.A.