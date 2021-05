Cinque interventi comunali, e 2 provinciali, finanziati per una migliore viabilità nel lametino

Pubblicati gli esiti della manifestazione di interesse per la concessione di contributi (ai Comuni un totale di 23.492.196,60 euro, alle Province e Città Metropolitana 10.068.084,25 euro) per interventi sulla viabilità in attuazione della DGR n. 439 del 30/11/2020 recante Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.

Tra gli interventi ammessi per i Comuni nel lametino compaiono:

realizzazione di un nuovo tratto stradale in Via Capo Suvero nel Comune di Gizzeria (662.484,94 euro)

(662.484,94 euro) opere di messa in sicurezza e adeguamento normativo della strada comunale Extraurbana denominata “Cuoco‐Via dei Pini” fino all’innesto con la S.P. 159/2 ex SS 109, al fine di favorire l’accesso al comune di Soveria Mannelli e al sito di interesse storico ed archeologico di Corazzo nel territorio comunale di Carlopoli (1.100.000)

(1.100.000) messa in sicurezza di strade esistenti mediante la realizzazione di una bretella stradale funzionale alla viabilità esistente posta al servizio di “Parco Bombarda” a Martirano Lombardo (578.070,49)

(578.070,49) realizzazione di un’arteria di collegamento tra i due centri abitati Maida e San Pietro a Maida con le arterie Provinciali ed in particolar modo con la S.P. 87 che è direttamente collegata con la S.S. 280” Lotto 1 e Lotto 2 (2.240.000)

e con le arterie Provinciali ed in particolar modo con la S.P. 87 che è direttamente collegata con la S.S. 280” Lotto 1 e Lotto 2 (2.240.000) lavori di miglioramento funzionale e messa in sicurezza della Strada Tinghi a Serrastretta (290.000)

Per le province:

lavori di messa in sicurezza della SP. 163/1 e di completamento nell’ambito dell’intervento di ricostruzione del viadotto sul fiume Savuto (1.300.000)

SP 118, intervento di ricostruzione del viadotto sul fiume Savuto (999.989,76)

Escluse invece le proposte di: