La Lamezia Multiservizi alla ricerca tra i disoccupati di 10 operatori ecologici con contratto a tempo determinato

Ci sarà tempo fino al 13 giugno per presentare domanda di partecipazione all’avviso di selezione emanato dalla Lamezia Multiservizi per 10 operatori ecologici con contratto a tempo determinato.

I nuovi assunti non andranno però ad aumentare il numero di dipendenti in servizio in strada tra raccolta differenziata e pulizia, ma serviranno a coprire i turni di coloro i quali saranno assenti dal servizio per ferie o per altre esigenze di carattere sostitutivo e organizzativo.

La selezione sarà effettuata tramite il sito internet dell’agenzia per il lavoro Tempor Spa, rivolgendosi ai soggetti maggiorenni in possesso dello stato di disoccupazione, della licenzia media, della patente B, idonei a partecipare a concorsi pubblici.

La graduatoria finale sarà redatta tenendo conto dell’anzianità di disoccupazione, modello 2021 del reddito Isee del nucleo familiare, precedente servizio con la stessa qualifica.

Pubblicato nei giorni scorsi poi l’esito del bando emanato a settembre per l’assunzione di 4 operatori di esercizio da assumere con contratto a tempo indeterminato part-time, con contemporanea formazione di una graduatoria di idonei dalla quale attingere per assunzioni con contratto a tempo determinato, indeterminato part time o full-time, nel settore trasporto pubblico e scuolabus, parametro 140 del ccnl autoferrotranvieri.