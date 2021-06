Concessione quinquennale da parte del Comune per l’apertura in via Celli di uno sportello della Camera di Commercio

Accordo tra Comune di Lamezia Terme e Camera di Commercio per l’apertura da parte di quest’ultima di un proprio sportello all’ultimo piano dell’immobile comunale con ingresso da via Celli, che già ospita uffici del Centro dell’Impiego e quelli dediti alla Pubblica Istruzione.

Il 1 giugno la terna commissariale ha approvato la richiesta avanzata il 1 aprile dal Segretario Generale della Camera di Commercio di Catanzaro, Bruno Calvetta, «in considerazione che dei servizi erogati si avvantaggeranno principalmente le imprese, i professionisti e i cittadini di Lamezia Terme».

L’ente camerale in precedenza aveva uno sportello all’interno dello stabile di via Perugini, aperto però solo due giorni a settimana (lunedì dalle 9 alle 12.30, giovedì dalle 9 alle 12.30 – dalle 15 alle 17), ed il nuovo accordo per l’ufficio in via Celli prevede: una durata di 5 anni, con un rimborso spese annuo di 900 euro rivalutabile annualmente con indice Istat; a carico della Camera di Commercio saranno le spese di pulizia ed energia elettrica, oltre alla sottoscrizione di una polizza contro rischi e danni di responsabilità civile verso terzi.