In distribuzione dalla Protezione Civile anche nei comuni del lametino un nuovo carico mascherine

Sono in consegna i dispositivi di protezione individuale (DPI) per tutto il territorio regionale. Le mascherine verranno fornite ai Comuni che provvederanno a distribuirle in funzione delle necessità del loro territorio.

I DPI potranno essere ritirati dal sindaco o da un loro delegato, presso gli uffici di prossimità della Protezione Civile di competenza territoriale, nei giorni dal lunedì al sabato dalle 8:30 alle 17:30.

Nel lametino l’elenco vede tra FFP3 – Chirurgiche – FFP2 :