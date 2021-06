Sulle 13 proposte arrivate in via Perugini tra ottobre e gennaio, sono 6 quelle accolte per sponsorizzare verde pubblico

Resa nota la valutazione delle istanze pervenute da ottobre 2020 a gennaio 2021 in merito al bando comunale che cercava sponsor per interventi di riqualificazione e manutenzione di 39 aree verdi e spazi urbani, con la possibilità per i richiedenti di sponsorizzare altre aree comunali non presenti in elenco.

Sulle 13 proposte arrivate in via Perugini, sono 6 quelle accolte: una porzione di relitto strada comunale; le aiuole in piazza mercato vecchio; la rotatoria tra via Scarpino/via Murat; rotatoria via Perugini – via Savutano.