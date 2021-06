Previsti 3 interventi di disinfestazione anti larvale ed altrettanti adulticida nelle aree del territorio comunale

Impegnati 11.712 euro per le campagne di disinfestazione estive a cura della ditta Ecosan S.r.l.

Previsti 3 interventi di disinfestazione anti larvale nelle aree del territorio comunale, ed altrettanti di disinfestazione adulticida nelle aree del territorio comunale con l’ausilio di atomizzatori montanti su pick-up dotati di gps, servizio svolto in orari notturni.

Nelle premesse della determina si rimarca come «per mantenere adeguati livelli di salubrità ed igiene del territorio comunale è necessario eseguire idonei interventi di disinfestazione a tutela della salute pubblica, per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all’uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della zanzara tigre (Aedes albopictus) e della zanzara Culex spp» dovendo perciò «incaricare una Ditta specializzata per l’espletamento del servizio di disinfestazione antilarvale ed adulticida del territorio comunale attraverso tecniche biologiche e prodotti biologici repellenti per le zanzare».