Nuove sponsorizzazioni di aree pubbliche comunali da parte di privati

Nuovo verbale di assegnazione di aree verdi pubbliche a privati nell’ambito dell’avviso pubblico delle sponsorizzazioni indetto la scorsa estate dal Comune di Lamezia Terme.

Nello specifico il 15 giugno è stato redatto il verbale relativo a 10 istanze arrivate nel mese di febbraio, con il bando che prevede di valutare mensilmente le proposte giunte in via Perugini.

Tra le 6 istanze approvate appaiono quella dell’associazione Sincronia per il parco Pinna di Sant’Eufemia, di Antonello Strambè per la villetta comunale di Largo Caporale, di Beauty Lounge per le rotatorie di via Scarpino – Malaterra, via Perugini – Via Reillo, via Reillo – via Madre Teresa di Calcutta, via Perugini – Ospedale.