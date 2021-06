Aggiudicata la progettazione della riqualificazione sportiva in via Beatro Angelico

Con l’obbligo di aggiudicare i lavori entro fine luglio, il Comune di Lamezia Terme ha optato per l’affidamento diretto per la redazione del progetto di “realizzazione di un campo polivalente nonché di sistemazione dell’area adibita ad impianto sportivo sita in località Savutano – via Beato Angelico”.

Il 13 maggio è stato contattato dall’elenco comunale professionisti l’ingegnere Ruben Cosco, il quale ha offerto un ribasso del 42% sulla prestazione richiesta, aggiudicata così per 12.633,44 euro.